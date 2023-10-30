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У закладчика из Казани нашли 11 граммов мефедрона, когда он оборудовал очередной тайник
В Казани задержан 33-летний местный житель, у мужчины нашли партию синтетических наркотиков, сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани.
Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков задержали мужчину как раз в тот момент, когда он оборудовал очередной тайник.
Во время личного досмотра полицейские обнаружили, что он прячет под толстовкой 11 свертков, обмотанных белой изолентой. Согласно экспертизе, у мужчины с собой находилось более 11 граммов мефедрона.
Кроме того выяснилось, что он успел оборудовать три тайника с синтетическим наркотиком.
По данному факту возбудили уголовное дело о покушении на производство, сбыт или пересылку наркотиков в крупном размере.
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