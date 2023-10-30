У закладчика из Казани нашли 11 граммов мефедрона, когда он оборудовал очередной тайник

В Казани задержан 33-летний местный житель, у мужчины нашли партию синтетических наркотиков, сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани.

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков задержали мужчину как раз в тот момент, когда он оборудовал очередной тайник.

Фото: © пресс-служба УМВД России по Казани

Во время личного досмотра полицейские обнаружили, что он прячет под толстовкой 11 свертков, обмотанных белой изолентой. Согласно экспертизе, у мужчины с собой находилось более 11 граммов мефедрона.

Кроме того выяснилось, что он успел оборудовать три тайника с синтетическим наркотиком.

По данному факту возбудили уголовное дело о покушении на производство, сбыт или пересылку наркотиков в крупном размере.