У Юрьевских пещер в Татарстане женщина сорвалась со скалы и погибла

Накануне днем поступило сообщение, что в Камско-Устьинском районе у Юрьевских пещер со скалы с высоты 20-30 метров сорвалась 35-летняя женщина. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

фото: ГУ МЧС России по РТ

Сообщалось, что женщина потеряла сознание. На место прибыли сотрудники ПСЧ №116, медики и полицейские.

фото: ГУ МЧС России по РТ

Спасатели и медики спустились пешком к месту падения женщины. Они стали поднимать пострадавшую по отвесному склону, чтобы вынести на ровную площадку. Однако в пути женщина вновь потеряла сознание. Врачи ЦРБ пытались реанимировать пострадавшую, но от полученных травм она скончалась.

фото: ГУ МЧС России по РТ

По предварительной информации, женщина занималась скалолазаньем, в какой-то момент веревка оборвалась и она упала с высоты.

фото: ГУ МЧС России по РТ

Как сообщил агентству старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий, следственный комитет начал доследственную проверку по данному происшествию.