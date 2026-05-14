У хоккейного «Ак Барс-Динамо» появился новый президент клуба

Накануне в Центре хоккея на траве был представлен президент женского клуба «Ак Барс-Динамо» (Казань). Им стал генеральный директор ООО "Апекс" Андрей Пономоренко.

Такое решение принято исполкомом ФХТ РТ.

Добавим, что президент Федерации хоккея на траве РТ, министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ Марат Айзатуллин и первый заместитель председателя ОГО ФСО «Динамо» РТ, исполнительный директор ФХТ РТ Салават Гайсин познакомили игроков и тренеров динамовской команды с новым руководителем клуба. А также обсудили основные текущие вопросы клуба, и определили ближайшие задачи команды. Основная – продолжение успешного выступления на всероссийских и международных соревнованиях.

Также решением Исполкома Федерации хоккея на траве Республики Татарстан Андрею Пономоренко вручена медаль «За верность хоккею на траве».

А капитан команды Мария Ованесова от коллектива подарила Андрею Анатольевичу памятную клюшку и мяч.