news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
На главную ТИ-Спорт 14 мая 2026 21:17

У хоккейного «Ак Барс-Динамо» появился новый президент клуба

Читайте нас в
Телеграм
У хоккейного «Ак Барс-Динамо» появился новый президент клуба
Фото: ОГО ФСО «Динамо» РТ

Накануне в Центре хоккея на траве был представлен президент женского клуба «Ак Барс-Динамо» (Казань). Им стал генеральный директор ООО "Апекс" Андрей Пономоренко.

Такое решение принято исполкомом ФХТ РТ.

Добавим, что президент Федерации хоккея на траве РТ, министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ Марат Айзатуллин и первый заместитель председателя ОГО ФСО «Динамо» РТ, исполнительный директор ФХТ РТ Салават Гайсин познакомили игроков и тренеров динамовской команды с новым руководителем клуба. А также обсудили основные текущие вопросы клуба, и определили ближайшие задачи команды. Основная – продолжение успешного выступления на всероссийских и международных соревнованиях.

Также решением Исполкома Федерации хоккея на траве Республики Татарстан Андрею Пономоренко вручена медаль «За верность хоккею на траве».

А капитан команды Мария Ованесова от коллектива подарила Андрею Анатольевичу памятную клюшку и мяч.

news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое

Кличко рассказал о встрече с умершим человеком - ВИДЕО

14 мая 2026

В Татарстане празднование Дня молодежи продлится несколько дней

13 мая 2026
Новости партнеров