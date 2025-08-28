«У врачей должны быть инструменты»: Минниханов вручил медикам новые машины и компьютеры

Фото: © Роман Баданов / «Татар-информ»

Сегодня Раис Татарстана Рустам Минниханов вручил медицинским организациям республики автомобили и компьютерную технику.

Татарстанские медики получили 100 карет скорой помощи и 40 легковых автомобилей, а также пять тысяч компьютеров.

«Система здравоохранения – это очень чувствительный момент для населения. Самое главное – это люди, но у людей должны быть инструменты, чтобы они быстро, эффективно и качественно выполняли свою работу», – подчеркнул Рустам Минниханов.

Фото: © Роман Баданов / «Татар-информ»

«Сегодня наши автомобили успешно служат в Гараже особого назначения, в федеральных ведомствах и министерствах, а с этого дня будут служить всем жителям Республики Татарстан. Уверен, что они вас не подведут», – сказал президент и генеральный директор АО «АвтоВАЗ» Максим Соколов.

Он отдельно поблагодарил Рустама Минниханова за то, что Татарстан выбрал автомобили отечественного автоконцерна.

«Вместе мы двигаемся по пути технологического суверенитета нашей промышленности и автопрома, выполняя таким образом поручения Президента Российской Федерации и наши национальные цели», – заключил Максим Соколов.

Своими эмоциями после торжественной церемонии с «Татар-информом» поделились руководители медицинских учреждений.

«Это беспрецедентный момент и большое подспорье, ведь автопарк требует периодической и систематической замены. Это правильное и своевременное решение Раиса», – поделился главный врач детской городской больницы №1 Казани Марат Садыков.

Фото: © Роман Баданов / «Татар-информ»

«Вручение машин для нас стало неожиданным праздником. Это большая поддержка», – сказал главный врач Станции скорой медицинской помощи Казани Фарид Галяутдинов.

Медик отметил, что замена машин очень важна, ведь они работают круглые сутки и сильно изнашиваются. Пробег «скорой» за день может достигать 450 километров. По словам Фарида Галяутдинова, в Казани остаются 30 из 100 подаренных карет скорой помощи. Таким образом будет обновлено 60% автопарка.

Фото: © Роман Баданов / «Татар-информ»

За последние пять лет для государственных учреждений здравоохранения Республики Татарстан было приобретено:

более 1000 автомобилей для оказания медицинской помощи – кареты скорой помощи, легковые автомобили;

27 мобильных комплексов.

По поручению Раиса Татарстана с 2023 года в медицинские организации республики поставляются персональные компьютеры. Общий объем поставки за четыре года составит 20 тысяч единиц, уже доставлено 15 тысяч компьютеров. Обновление парка компьютеров позволило ускорить выполнение ежедневных задач медработниками, снизить количество времени, затрачиваемое на работу с документацией, больше времени уделять пациенту на приеме, а также реализовать показатели национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».