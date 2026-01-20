У волонтерской группы Нижнекамска появилось новое направление работы

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Деятельность волонтерской группы «Добрые сердца» в Нижнекамске пополнилась новым направлением – активисты начали пошив подушек для военнослужащих. Такая возможность появилась благодаря подарку мэра города, главы Нижнекамского района Радмира Беляева, который передал волонтерам швейную машинку.

Одной из тех, кто включился в новую работу, стала Людмила Егорова. Она помогает бойцам уже третий год. В ряды волонтеров женщина пришла после того, как увидела сюжет о деятельности группы по телевидению.

Сначала вязала носки, затем дежурила в пункте помощи, занималась сортировкой вещей, изготовлением сухого душа, фасовкой продуктов. Теперь участвует в пошиве подушек.

«Какой-то начальный школьный опыт, мне кажется, у всех женщин есть. Дома шьем по мелочи, но не швея, конечно, я воспитателем работала. А воспитатели – это такая профессия, когда все нужно делать», – рассказала Людмила Егорова.

Пока она раскраивает ткань, наволочки шьет Светлана Федюкова – портниха с 40-летним стажем. На одно изделие у нее уходит не больше минуты. По словам женщины, для работы подходят самые разные материалы – от остатков текстиля до старых, но целых занавесок. Часть тканей она принесла из дома.

«Все старое, ненужное, но не рваное, все, что мешает дома, но может помочь солдатикам, я это все сюда приношу, – поделилась Светлана Федюкова. – С радостью прихожу и помогаю, для меня ничего сложного нет. Хочется, чтобы все это наконец закончилось, со слезами на глазах – к Победе».

Швейное оборудование появилось в волонтерском пункте по адресу: улица Химиков, 72Б. Теперь сесть за машинку может любой желающий. Пункт работает с понедельника по субботу с 9:00 до 18:00.

«Шьем абсолютно все: наволочки, белье, изделия для госпиталей, сорочки, подшиваем простыни и пеленки. Фантазия большая, будем шить – теперь, когда появилась машинка, многое стало возможным», – рассказала руководитель группы «Добрые сердца» Лариса Орлова.

Появление швейной машинки позволило расширить работу группы еще на одно направление. Всего у «Добрых сердец» их около 15 – от мастер-классов и изготовления браслетов выживания до сбора гуманитарной помощи и печати на 3D-принтере.

За почти четыре года специальной военной операции вещами первой необходимости волонтеры обеспечили более 2700 человек.

В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.

