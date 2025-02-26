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Происшествия 26 февраля 2025 12:56

У водителя из РТ отобрали права и взыскали деньги от продажи авто за пьяную езду

Житель Алькеевского района Татарстана попался пьяным за рулем автомобиля KIA Soul. При этом автомобиль он продал, но все равно остался его владельцем.

Суд приговорил мужчину к 200 часам работ и забрал права на два года. Однако прокуратура потребовала взыскать с него еще и деньги от продажи машины – более 1,5 млн рублей, но суд в этом отказал.

Тогда надзорное ведомство обжаловало решение, и уже апелляция постановила, что деньги от продажи пойдут в казну.

#пьяные водители
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