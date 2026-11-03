У водителя из Казани забрали Toyota за долг по штрафам на сумму 2 млн

В Казани проходил рейд по выявлению водителей, уклоняющихся от уплаты штрафов, в котором помимо также участвовали судебные приставы.

Как рассказали в Госавтоинспекции города, всего поймали 7 неплательщиков, из них пятеро погасили долги на месте. Особое внимание инспекторов привлекли автомобили Toyota, владелец которого не заплатил более 2 млн рублей, и Hyundai, который был должен 110 тыс. рублей.

Поскольку погасить долги на месте водители не смогли, их машины отправили на спецстоянку.