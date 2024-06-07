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У водителей-иностранцев могут начать изымать автомобили без ОСАГО
Национальный автомобильный союз (НАС) выступил с инициативой ужесточить ответственность для водителей-иностранцев, управляющих транспортными средствами на территории России без оформленного полиса ОСАГО. С соответствующим предложением представители организации обратились к председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину, сообщили «Известия».
В настоящее время за езду без страховки для всех водителей, независимо от гражданства, предусмотрен штраф от 500 до 800 рублей. Однако, как отмечают в НАС, этой меры недостаточно в случае с иностранцами, так как после ДТП пострадавшие граждане РФ зачастую не могут получить компенсацию, а судебные решения о взыскании средств остаются невыполненными.
Для решения проблемы Национальный автосоюз предлагает вводить более жесткие санкции – эвакуацию на штрафстоянку транспортных средств с иностранными номерами при отсутствии полиса ОСАГО до момента оформления страховки.
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