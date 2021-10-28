С ноября WhatsApp перестанет работать на некоторых моделях смартфонов

С 1 ноября WhatsApp в России станет недоступен примерно на 10 тыс. гаджетов. Об этом со ссылкой на эксперта инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Игоря Бедерова сообщает РИА Новости.

Со следующего месяца приложение будет работать только на смартфонах Android не ниже 4.1 и iPhone, начиная от iOS 10.

«Речь идет о совсем старых смартфонах, характеристики „железа“ которых уже не могут позволить обновить их операционную систему, — объяснил эксперт. — Для примера, это iPhone 4 2011 года выпуска и другие смартфоны примерно 10-летней давности. На руках у населения России имеется незначительное число таких гаджетов — примерно до 10 тысяч».

По его словам, обслуживание таких телефонов будет прекращено из-за того, что «срок эффективной технической эксплуатации этих устройств давно вышел».