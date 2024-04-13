Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
У Верхнего Услона на Волге столкнулись два парома
Сегодня вечером на Волге рядом с селом Верхний Услон столкнулись два грузовых парома, сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.
По данному факту Татарская транспортная прокуратура организовала проверку. Ведомство изучит, соблюдены ли требования о безопасности судовождения и при наличии оснований примет меры реагирования.
Ситуация находится на контроле Приволжской транспортной прокуратуры.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников