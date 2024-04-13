У Верхнего Услона на Волге столкнулись два парома

Сегодня вечером на Волге рядом с селом Верхний Услон столкнулись два грузовых парома, сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

По данному факту Татарская транспортная прокуратура организовала проверку. Ведомство изучит, соблюдены ли требования о безопасности судовождения и при наличии оснований примет меры реагирования.

Ситуация находится на контроле Приволжской транспортной прокуратуры.