У Великого Болгара появится первый подробный путеводитель

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Разработан первый путеводитель по Великому Болгару. Он впервые был представлен на стратегической сессии по развитию туризма в районе.

«В Болгаре таких путеводителей еще не было. Он включил в себя все: субъекты туристической инфраструктуры, объекты для автотуристов, расписание общественного транспорта, информация о кафе, достопримечательностях. Предложение о его создании было озвучено предпринимателями в прошлом году. Мы сверстали его, но пока это проектный вариант», – рассказал «Татар-информу» глава Спасского района РТ Роман Исланов.

Планируется выпустить полноценный путеводитель к началу летнего сезона.