У Великого Болгара появится первый подробный путеводитель
Разработан первый путеводитель по Великому Болгару. Он впервые был представлен на стратегической сессии по развитию туризма в районе.
«В Болгаре таких путеводителей еще не было. Он включил в себя все: субъекты туристической инфраструктуры, объекты для автотуристов, расписание общественного транспорта, информация о кафе, достопримечательностях. Предложение о его создании было озвучено предпринимателями в прошлом году. Мы сверстали его, но пока это проектный вариант», – рассказал «Татар-информу» глава Спасского района РТ Роман Исланов.
Планируется выпустить полноценный путеводитель к началу летнего сезона.