«У вас все проекты получаются»: Минниханов встретился с творческой интеллигенцией РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с творческой интеллигенцией и активом Русского национально-культурного объединения РТ. Руководитель республики поблагодарил их за проводимую работу и реализуемые проекты.

«У вас все проекты получаются. Благодаря сильному активу все намеченные задачи реализуются. Мы знаем об итогах встречи прошлого года, многое сделано. Очень позитивные отзывы о прошедшем празднике “Каравон”», – сказал Минниханов.

Модератором мероприятия выступила председатель Русского национально-культурного объединения РТ Ирина Александровская. Она отметила, что встречи Раиса Татарстана с творческой интеллигенцией стали хорошей традицией. «Ваше внимание позволяет развиваться нашему городу, республике, муниципалитетам. Сегодня многие проекты реализованы и находятся в стадии развития», – заявила она.

Александровская напомнила, что ровно 10 лет назад было создано Русское национально-культурное объединение. «При вашей поддержке прошли очень знаковые события в Татарстане. Это открытие памятника святым Петру и Февронии. Четыре года назад распахнул свои двери Культурный центр имени Пушкина. По вашему поручению создан ресурсный центр Русского национально-культурного объединения», – подчеркнула она.

Кроме того, по ее словам, руководством республики были поддержаны открытия мемориальных досок выдающимся личностям и создание пятитомника «Русские коллекции в музеях Татарстана».

На встрече представители творческой интеллигенции рассказали Минниханову о проектах, озвучили свои просьбы и предложения. В частности, речь шла о повышении квалификации сотрудников музеев Чистополя, о систематизации материалов по народным песням, танцам, играм, праздникам, обрядам, о выделении отдельного помещения для Центра русского фольклора Казани, о проведении следующей такой встречи в музее-усадьбе поэта Евгения Боратынского.

Раис Татарстана заверил, что все прозвучавшие вопросы будут взяты под контроль. «Хочу поблагодарить за пятитомник. Это хороший подарок. Мы, как национальная республика, будем дарить такие интересные вещи. Эту работу надо и дальше продолжить. Что касается повышения квалификации – это очень важно. По поводу помещения для Центра русского фольклора обратимся к городу», – заметил он.

Минниханов также поручил организовать и провести на высоком уровне все мероприятия, посвященные 225-летию со дня рождения великого русского поэта Александра Пушкина. Юбилейная дата будет отмечаться в 2024 году.

«Мы уважаем людей всех национальностей, ко всем религиям и языкам относимся уважительно. Но к русскому языку должно быть особое внимание. Это самый главный язык российского государства. И это не обсуждается», – заключил он.