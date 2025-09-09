«У вас очень теплый зритель»: Луганский театр дал первые спектакли в Татарстане

«Этот визит может положить начало долгой дружбе», – надеются в Луганском театре им. Голубовича, который с гастролями прибыл в Татарстан. Труппа представит три своих постановки в нескольких городах республики. Подробнее о театре, его истории и гастрольной программе – в материале «Татар-информа».





Фото: © Чулпан Шакирова / «Татар-информ»

Луганский театр приехал с гастролями в Татарстан

Луганский академический музыкально-драматический театр имени М. Голубовича отправился в гастрольный тур по Татарстану. С 7 по 13 сентября коллектив выступит в разных городах республики.

7 сентября программа открылась в казанском культурном центре «Сайдаш». На следующий день театр показал спектакль на сцене академического русского Большого драматического театра имени В.И. Качалова. Сегодня, 9 сентября, труппа вновь играет на этой площадке.

Дальше гастроли продолжатся в Зеленодольске – 10 сентября, в Набережных Челнах – 11 и 12 сентября, в Нижнекамске – 13 сентября. После этого театр продолжит выступления в городах других регионов – в Самаре, Саратове и Владимире.

Тур проходит в рамках Всероссийского гастрольно-концертного плана Министерства культуры России. Эта программа объединяет театры и творческие коллективы со всей страны, главная миссия – сделать искусство доступным даже для самых отдаленных городов. С 2022 года в план вошли и коллективы новых регионов, а за прошлый год по стране прошло более 1,9 тыс. спектаклей и сотни концертов.

«Коллективы новых регионов активно и с большим успехом участвуют во Всероссийском гастрольно-концертном плане, завоевывая любовь публики и признание профессионального сообщества, а приезд именитых театров и известных коллективов становится знаковым событием, дающим мощный импульс развитию региональной культуры», – отметила ранее министр культуры РФ Ольга Любимова.

«Театр не прекращал работать даже под обстрелами в 2014-м»

Луганский академический музыкально-драматический театр имени М. Голубовича был основан в 1941 году. Сегодня в репертуаре театра – драмы, комедии, мюзиклы, рок-оперы, инсценировки литературных произведений и кино. В труппе работают народные и заслуженные артисты Украины и ЛНР, а также молодые актеры.

В 2014 году, несмотря на активные боевые действия и обстрелы ЛНР со стороны ВСУ, театр продолжал репетировать и показывать спектакли, рассказал «Татар-информу» его директор Виталий Балджи.

«Самое тяжелое время – это 2014 год, когда труппа разделилась. Часть артистов уехала на «ту Украину», а с нами остался небольшой костяк. Потом уже к нам пришла талантливая молодежь, и потихонечку, в течение года мы труппу собрали. Но все это время работать мы не прекращали. В июле, когда была самая горячая фаза, мы работали дневные спектакли. Потому что после трех часов дня город просто вымирал», – поделился он.

Виталий Балджи: «С первых дней чувствовалась поддержка Российской Федерации: гуманитарная помощь – за счет нее мы выживали, потому что в наших магазинах ничего не было» Фото: © Чулпан Шакирова / «Татар-информ»

В репертуаре театра есть около десяти спектаклей о Великой Отечественной войне. По воспоминаниям собеседника информагентства, из репертуара в то время их не убирали: «Мы эти традиции храним!» На улице звучали реальные взрывы, а в это же время в спектакле на фонограмме тоже слышались звуки военных орудий.

Балджи также отметил, что с того момента, как Россия взяла регион под свою опеку, обстановка там сильно изменилась в положительную сторону. В том числе страна оказывает поддержку и театру.

«С первых дней чувствовалась поддержка Российской Федерации: гуманитарная помощь – за счет нее мы выживали, потому что в наших магазинах ничего не было. Затем начались серьезные вливания со стороны Росконцерта и Минкульта России, оборудование, свет, звук – материально-техническая база пополнилась очень серьезно», – заключил директор луганского театра.

Сегодня театр им. Голубовича участвует во Всероссийском гастрольно-концертном плане, выступает в разных регионах страны. В следующем году здание, где он располагается, планируют капитально отремонтировать.

«Визит может положить начало долгой и плодотворной дружбе»

В Татарстан луганский театр привез три постановки, рассчитанные на зрителей от 12 лет.

«Эта поездка для нашего театра не просто возможность показать наше творчество новому зрителю, но и шанс укрепить творческие связи и наладить дружеские отношения с театральным сообществом республики. Мы с нетерпением ждем встречи с коллегами и зрителями. Надеемся, что этот визит станет началом долгой и плодотворной дружбы», – отмечается в анонсе гастролей.

Музыкальная комедия «Бабий бунт» перенесет зрителя в казачью станицу на просторах Тихого Дона. Женщины хутора решают восстать против привычных порядков, и даже степенные казаки оказываются беспомощны перед их решимостью. Постановка сочетает музыкальные номера, пластические и динамичные массовые сцены, где задействованы актеры театра и артисты балета.

Рок-опера «Распятая юность» рассказывает историю подпольной молодежной организации «Молодая гвардия» глазами современной молодежи. Через музыку, свет и пластику спектакль показывает героизм подростков, которые противостоят фашистскому режиму. Постановка сочетает агрессивную мелодику войны с лирическими моментами, создавая особое впечатление о храбрости и самопожертвовании юных героев.

Музыкальная история «Я люблю тебя, эскадрилья!» перенесет зрителей на фронтовые аэродромы, где три боевых друга дают клятву не влюбляться до конца войны. Но обстоятельства проверяют их дружбу.

«Спектакль «Я люблю тебя, эскадрилья!» идет в нашем репертуаре уже семь лет и по праву считается одной из визитных карточек театра. Эту постановку уже видели зрители во многих городах России. Для нас особенно ценно, что, несмотря на все сложности, мы можем делиться своим искусством с такими отзывчивыми зрителями, как в Казани», – поделился после премьеры в Татарстане Виталий Балджи.

«В Татарстане очень театральный зритель»

Первые спектакли в Казани луганский театр уже отыграл. С приветственным словом перед одной из премьер в столице Татарстана к зрителям обратилась министр культуры республики Ирада Аюпова.

Ирада Аюпова: «Сегодня у нас есть возможность посмотреть постановку наших коллег из Луганска, которая в такой тонкой форме доказывает нам всем, что для жизни и для любви есть всегда место и время» Фото: © Чулпан Шакирова / «Татар-информ»

«В Татарстане есть почти все, кроме музыкально-драматического театра по своей природе. И сегодня у нас есть возможность посмотреть постановку наших коллег из Луганска, которая в такой тонкой форме доказывает нам всем, что для жизни и для любви есть всегда место и время», – подчеркнула министр.

Директор театра Виталий Балджи поблагодарил казанцев за гостеприимство и подчеркнул, что гастроли стали возможны благодаря поддержке «Росконцерта», Министерств культуры РФ и РТ.

«В Татарстане очень театральный зритель, избалованный в хорошем смысле, теплый. В вашей республике я раньше не бывал. Что понравилось больше всего? Да все! Мы посмотрели город, несколько театров. Сегодня, например, были на экскурсии в театре им. Камала, нам показали четыре сцены, оборудование. Что сказать – такому зданию можно только позавидовать!» – подытожил собеседник «Татар-информа».