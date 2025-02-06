«У вас не два-три, а много поколений»: конкурс родословной пройдет в Татарстане

Заняться составлением своей родословной и принять участие в конкурсе предлагают татарстанцам его организаторы. С чего начать, где и как получить достоверную информацию о своих предках, рассказали организаторы конкурса сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе».





Ежегодный конкурс «Наша семейная родословная» («Нәселебез шәҗәрәсе») cегодня стартовал в Татарстане

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Конкурс приурочен к 80-летию Победы»

Ежегодный конкурс «Наша семейная родословная» («Нәселебез шәҗәрәсе») cегодня стартовал в Татарстане. Его проводит казанская мечеть «Гаиля» при поддержке Духовного управления мусульман РТ, газеты «Мусульмане», Государственного комитета РТ по архивному делу, Управления ЗАГС Кабинета Министров РТ, Ассоциации предпринимателей-мусульман РФ, журнала «Гаилә һәм мәктәп» («Семья и школа»).

Конкурс проводится для того, чтобы помочь жителям региона лучше понять свою историю, а в глобальном плане – для определения места татарской нации в истории через родословные, сообщил имам-хатыб мечети «Гаиля» (один из организаторов конкурса) Рустам хазрат Хайруллин.

«Наша мечеть называется «Гаиля» – «Семья», мы через конкурс хотим показать, что вы не одни в мире. У вас не два и не три, а много поколений. Посмотрите, сколько у вас бабушек, прабабушек, дедушек, прадедушек», – отметил он.

Конкурсанты в процессе создания родословного древа узнают много новой, полезной и ценной информации о своих предках. Особое значение мероприятие обретает в этом году.

«Конкурс приурочен к 80-летию Победы. Его участники расскажут о своих дедах – участниках Великой Отечественной войны, отцах, которые ныне защищают нашу Родину. Лучшие работы будут опубликованы, чтобы люди могли гордиться, знать о своих соотечественниках», – заметил Рустам хазрат Хайруллин.

Конкурс проводится, чтобы помочь жителям региона лучше понять свою историю, рассказал Рустам хазрат Хайруллин Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Важно, что молодежь узнает о своем прошлом»

Конкурс продлится до 15 апреля. Возраст участников не ограничен. В оргкомитет принимаются сочинения о роде, фотографии, справки об авторах собранного материала. Передать родословную можно на бумажном носителе по адресу: 420025, Казань, ул. Ж. Файзи, д. 2 или в электронном виде по почте: kitaphane.gailya@yandex.ru.

Итоги конкурса будут подведены 27 апреля. Авторам-победителям будут вручены почетные грамоты и памятные подарки, все участники получат сертификаты. Лучшие работы будут опубликованы на страницах газет, также будет организована выставка в мечети. Кроме того, все материалы разместят на официальном сайте мечети.

По замыслу организаторов мероприятия, важно, что молодежь узнает о своем прошлом, сможет гордиться предками.

«У меня в памяти отчетливо сохранилось, когда вышел мальчик, класс третий, вынес древо на конкурс и с такой гордостью рассказывал: вот это мой дед, он был комбайнером, это мой прадед – он был тем-то. Он рассказывал с такой радостью, как будто видел прадедов и прапрадедов, представителей семи поколений. Он рассказывал и гордился своим родом», – привел пример Хайруллин.

Важно, чтобы каждый человек, независимо от вероисповедания и национальности, знал свои корни. Знание своей истории помогает наладить отношения со своими дальними родственниками, живущими сейчас.

«Зная семь своих поколений, мы можем узнать не только троюродных, но четырех-, пяти-, шести-, семиюродных братьев и сестер. Очень часто говорят, что семья – это жена, муж и дети, но нет. Это и дети, и внуки, и правнуки», – подчеркнул имам-хатыб мечети «Гаиля».

Эльвира Ахметова: «Информацию о седьмом поколении вы сразу не сможете получить, все собирать нужно по цепочке» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Сначала расспросите бабушек и дедушек, беседу запишите на диктофон

С чего нужно начать составление родословной? Первым делом Рустам хазрат Хайруллин советует пообщаться с бабушками и дедушками.

«В каждом роду есть информационно подготовленные бабушки и дедушки. Это большое счастье, когда они живы. Подготовьте диктофон, откройте блокнот и полностью возьмите всю информацию, а после постарайтесь ее оцифровать. К примеру, где и когда родился дед, фамилию, имя, отчество. Потом уже обращайтесь в госорганы», – сказал он.

Если бабушки или дедушки уже нет в живых, можно обратиться к их родственникам – сестрам, братьям или дядям. Чтобы информация не потерялась, можно открыть семейный канал в соцсетях.

Как пояснила начальник Управления ЗАГС Кабинета Министров РТ Эльвира Ахметова, действительно, поиск информации нужно начинать с ближайшего поколения.

«Информацию о седьмом поколении вы сразу не сможете получить, все собирать нужно по цепочке. Если дедушка или прадедушка умерли, при обращении к нам важно знать даты рождения и смерти. Важный момент – правильное написание имен и фамилий. Иногда даже ошибка в одной букве может в дальнейшем осложнить поиски», – предупредила она.

По данным Ахметовой, в органах ЗАГС документы о записях гражданских актов хранятся с 1926 года по настоящее время. С 1926 по 1930 год документы составлены на арабской графике, старотатарском языке. С 1931 по 1939 год – на старотатарском языке, но написаны латиницей. С 1940 года по настоящее время документы составлены на кириллице. До 1925 года включительно документы о записи актов гражданского состояния и метрические записи переданы в Госархив РТ.

Гузель Ильдарханова-Балчиклы сообщила, что услугу по составлению родословной оказывает Государственный архив РТ. Однако эта услуга платная Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Составление родословной можно поручить специалистам

Услугу по составлению родословной оказывает Государственный архив РТ. Чтобы ею воспользоваться, достаточно написать заявление на сайте. Однако эта услуга платная, сообщила зампредседателя Госкомитета РТ по архивному делу Гузель Ильдарханова-Балчиклы.

«Цены отрегулированы в соответствии с законодательством, прейскурант есть на сайте. Они, конечно, несравнимы с теми ценами, которые запрашивают частные генеалоги. Многие жители Татарстана и живущие за его пределами наши соотечественники обращаются за такой услугой. Срок составления родословных варьируется, это зависит от количества документов, которые есть на хранении. Документы на древних языках переводятся, у государственного архива есть специалисты, которые имеют соответствующую квалификацию», – пояснила она.

Людям не стоит беспокоиться, любой любопытный информацию об их предках и родственниках в госорганах не получит, при оформлении запроса нужно будет обязательно указать степень родства. Однако интерес к составлению родословных в последние годы растет у жителей Татарстана. Составление каждой родословной – дело индивидуальное. Если есть все необходимые документы, то это делается за несколько месяцев, а в случае их отсутствия мероприятие может растянуться на годы.

А сколько стоит составление семейного древа, если это дело поручить частным генеалогам? Оказывается, это достаточно дорогая услуга.

«Я сам обращался к частным специалистам. Они, конечно, порой берут баснословные деньги. Наша семья сделала так: в интернете есть множество программок, мы скачали. Их можно отправить бабушкам, дедушкам, тетям, дядям, и каждый из них может заполнить (информацию)», – посоветовал Рустам хазрат Хайруллин.

Во время составления семейной родословной людям важно тщательно проверять всю информацию, собирать ее только из компетентных источников Фото: © «Татар-информ»

Участникам конкурса посоветовали обращаться в госорганы

Во время составления семейной родословной людям важно тщательно проверять всю информацию, собирать ее только из компетентных источников, добавил Хайруллин.

«Большое желание, чтобы участники конкурса обращались в госорганы и проверяли правильность составления своего семейного древа. Часть документов хранится в ЗАГСе, а часть – в Госархиве», – уточнил Хайруллин.

Когда священнослужитель составлял генеалогическое древо своей семьи, обращался в Госархив за справками. Хоть эти справки тоже не бесплатные, зато информация достоверная.

«На каждую фамилию у меня есть бумага с печатью Госархива, что это мой прапрапрадед, а это – мой прапрадед. Был такой случай, что со стороны мамы мы чуть ли не до Сахабов дошли, а со стороны отца пять поколений прошли и дальше не могли. Нет и все, часть архивов сгорела. Тогда я в Госархиве запросил документы о никахе. И получилось так, что вышла бумага, где моему прапрапрадеду читают никах, а свидетели – отец и дед. Вот они и попались, мы потом по этим именам пошли дальше», – поделился воспоминанием Хайруллин.

Если даже какие-то документы, к примеру, о рождении, были утеряны, есть множество других способов получить информацию. Возможно, сохранились документы о смерти или о разводе.

Айсылу Галиева: «Родословная, генеалогия – кропотливый труд, это целая научно-исследовательская работа» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Получить информацию о родословной татарстанцы смогут на портале «Ядкяр»

Составить родословную самим, конечно, будет гораздо интереснее. А в скором времени этот процесс будет максимально упрощен. Чтобы обеспечить каждого жителя Татарстана достоверными сведениями о предках, Госкомитет РТ по архивному делу в 2027 году запустит генеалогический портал «Ядкяр» – «Память».

«Родословная, генеалогия – кропотливый труд, это целая научно-исследовательская работа. К сожалению, не каждый человек может составить свою родословную. Это объясняется тем, что архивные документы написаны не на современных языках, а на старотатарском, арабской графике, старорусском языках», – сообщила председатель автономной некоммерческой организации историко-родословных исследований «Генеалогический центр «Ядкяр» (Память) Айсылу Галиева.

Сбор информации по проекту «Генеалогический портал «Ядкяр» начался в 2019 году. После перевода всех архивных документов, а это почти 112 млн записей, каждый житель республики сможет получить свою родословную в электронном виде.

«Это будут достоверные сведения, составленные на основе архивных документов. В настоящее время идет наполнение портала, все архивные записи и документы переводятся. Ожидается, что в 2027 году портал откроется», – сообщила Галиева.

Когда портал заработает, жители республики смогут получить доступ к сведениям только по своим родословным. Чужие личные данные получить будет невозможно, заверила Галиева.

Сейчас идет наполнение портала, информация кропотливо собирается по каждой деревне. До открытия портала люди могут получить информацию по отдельному запросу, при условии наличия в базе нужных сведений. Чтобы получить данные, необходимо обратиться в Госархив РТ.

В Госархиве РТ хранятся метрические книги, которые вели мечети с 1829 до 1920-х годов, а после идут ревизские сказки. Есть данные о первой переписи в 1722 году. Самый древний документ по генеалогии датирован 1648 годом.