«У вас большое будущее»: В АО «Татмедиа» прошел праздник для первоклашек

Праздник для детей сотрудников «Татмедиа», которые в новом учебном году впервые сядут за школьные парты, прошел сегодня в Казани. Первоклашек и их родителей поздравил руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев.

«Поздравляю всех с праздником! Впереди у вас большое будущее, вам предстоит пройти большую дорогу», – сказал он.

Генеральный директор «Татмедиа» Шамиль Садыков сообщил, что 51 ребенок сотрудников «Татмедиа» в Казани и в разных районах республики в этом году впервые пойдет в школы.

«Поздравлять первоклашек – наша добрая традиция. Ежегодно мы дарим ребятам портфели, устраиваем праздничный концерт. Каждый год все ждут этого праздника, особенно дети. Желаем, чтобы они стали такими же умными, красивыми и талантливыми, как их родители», – отметил Шамиль Садыков.

Он добавил, что в «Татмедиа» работают люди творческие и одаренные.

«И ваши дети, надеюсь, тоже продолжат это направление, найдут себя в этой жизни. С праздником!» – заключил генеральный директор «Татмедиа», обращаясь к родителям ребят.

В столовой «Татмедиа» играла бодрая музыка и царила праздничная атмосфера. За столом со сладкими угощениями собрались 11 ребят вместе с родителями. Перед гостями выступила группа «СалаваTik». Будущие школьники получили в подарок ко Дню знаний ранцы с письменными принадлежностями.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в новом учебном году в школы Татарстана пойдут более 49 тыс. первоклассников. Общая численность учащихся в школах в новом учебном году – более 521 тыс. человек. Будут введены две новые школы на 2448 мест и три дополнительных корпуса на 611 мест.