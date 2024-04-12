У усадьбы Сталина «Липки-Алексеевское» появился новый владелец

Закрытый паевой инвестиционный фонд «Стратегическое развитие» 8 апреля купил усадьбу Иосифа Сталина «Липки-Алексеевское» в Подмосковье. Об этом пишет РБК.

Отмечается, что управляющий фондом – компания «Терра ассет менеджмент». Пайщики фонда не прописаны в документе, однако известно, что собственник управляющей компании - Роман Баталов, который также является членом совета директоров АО «Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева» и «Племзавод им. В.И. Чапаева».

Напомним, речь идет об объекте Сталина в Мытищах, недалеко от деревни Вёшки. Имение «Прилипка» там построил купец и экс-глава Москвы Александр Алексеев в XIX веке. В 1907 году другой владелец построил новый дом в стиле неоклассицизма, который и сохранился до сегодняшнего дня.

Во время революции 1917 года усадьбу разграбили. В полуразрушенном состоянии она простояла несколько лет. В 1933–1934 годах этим домом, как дачей, стал пользоваться Сталин. Он приезжал туда после смерти своей жены Надежды Аллилуевой. Потом глава правительства СССР переехал на другую дачу — в Кунцево.

Во время войны дачу перестроили, построив там бункер. В 1989-м в ней организовали реабилитационный центр для детей с тяжелыми заболеваниями. В 2004 году объект закрыли на реконструкцию, а после она была передана госкорпорации «Дом.РФ».

На торги усадьбу выставили за 403,49 млн рублей в сентябре 2023 года. В составе лота: сам дом, хозпостройки и арендованный земельный участок площадью 38,4 га.