У Университета Иннополис впервые за 9 лет сменился директор

Искандер Бариев

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Директор Университета Иннополис Кирилл Семенихин, занимавший пост с 2015 года, решил покинуть свою должность. Его место займет Искандер Бариев — замдиректора и руководитель Передовой инженерной школы IT-вуза, сообщается на сайте образовательного учреждения.

«Я благодарен всем коллегам, профессорам, студентам и партнерам за плодотворную совместную работу, — сказал Семенихин. — У вуза правильный курс, и я оставляю его с сильнейшей командой за всю его историю».

Согласно решению учредителей пост директора вуза займет Искандер Бариев, у которого есть успешный опыт управления проектами, который является экспертом в сфере IT и инновационного образования.

Заместителем директора он стал в 2020 году и отвечал за реализацию ключевых стратегических проектов, включая развитие Передовой инженерной школы.