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Общество 30 июля 2026 18:01

У уличных фотографов на Баумана в Казани изъяли обезьянок и попугая

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У уличных фотографов на Баумана в Казани изъяли обезьянок и попугая
Фото: © пресс-служба администрации Вахитовского и Приволжского районов Казани

Двух обезьян и попугая забрали у уличных фотографов на улице Баумана в Казани. Об этом сообщает администрация Вахитовского и Приволжского районов города.

Экзотических животных изъяли во время рейда, в котором участвовали полицейские, сотрудники администрации Вахитовского и Приволжского районов, Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора и Россельхознадзора по РТ. Проверку провели по просьбе местных жителей, которые жаловались на незаконное оказание фотоуслуг и на незаконное содержание животных.

Сейчас обезьянки и 15-летний попугай находятся на передержке в Казанском зооботсаду.

Всего с начала 2026 года за незаконное оказание фотоуслуг с животными в Казани составлены 92 административных протокола. Общая сумма назначенных штрафов составила около полумиллиона рублей.

#обезьяны #фотографирование #животные
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