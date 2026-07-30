У уличных фотографов на Баумана в Казани изъяли обезьянок и попугая

Фото: © пресс-служба администрации Вахитовского и Приволжского районов Казани

Двух обезьян и попугая забрали у уличных фотографов на улице Баумана в Казани. Об этом сообщает администрация Вахитовского и Приволжского районов города.

Экзотических животных изъяли во время рейда, в котором участвовали полицейские, сотрудники администрации Вахитовского и Приволжского районов, Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора и Россельхознадзора по РТ. Проверку провели по просьбе местных жителей, которые жаловались на незаконное оказание фотоуслуг и на незаконное содержание животных.

Сейчас обезьянки и 15-летний попугай находятся на передержке в Казанском зооботсаду.

Всего с начала 2026 года за незаконное оказание фотоуслуг с животными в Казани составлены 92 административных протокола. Общая сумма назначенных штрафов составила около полумиллиона рублей.