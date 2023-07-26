У журналистки Соколовской в доме прошли обыски по делу о фейках о ВС России

Правоохранители РФ обыскали в Москве дом украинской журналистки Янины Соколовской, в отношении которой возбудили дело о фейках против российской армии, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным агентства, обыск прошел в съемной квартире в столице, которую журналистка покинула еще в начале июля этого года.

Против Соколовской возбуждено дело о распространении фейков о ВС РФ: в прошлом году журналистка, по данным следствия, публиковала в Telegram-канале «заведомо ложную информацию о действиях Вооруженных сил Российской Федерации против мирного населения Украины». Речь идет о Telegram-канале «Война и мир - тайно, явно».

Отмечается в частности, что в постах канала приводятся различные ролики и фото с подписями к ним о якобы преступлениях российских военных в ходе спецоперации. Кроме того, на канале тиражировались и поддерживались вбросы и западные пар-кампании против ВС РФ, в частности фейки о событиях в Буче.