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У журналистки Соколовской в доме прошли обыски по делу о фейках о ВС России
Правоохранители РФ обыскали в Москве дом украинской журналистки Янины Соколовской, в отношении которой возбудили дело о фейках против российской армии, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По данным агентства, обыск прошел в съемной квартире в столице, которую журналистка покинула еще в начале июля этого года.
Против Соколовской возбуждено дело о распространении фейков о ВС РФ: в прошлом году журналистка, по данным следствия, публиковала в Telegram-канале «заведомо ложную информацию о действиях Вооруженных сил Российской Федерации против мирного населения Украины». Речь идет о Telegram-канале «Война и мир - тайно, явно».
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