Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
У участника СВО в Хабаровском крае украли боевые награды и миллион рублей
У жителя Комсомольска-на-Амуре украли миллион рублей и награды, полученные за участие в СВО, сообщает РИА Новости.
Мужчина обратился в полицию с заявлением о том, что у него похитили боевые награды и деньги, а также документы к наградам и другое имущество.
По данным агентства, сначала дознаватель отказался от возбуждения дела из-за отсутствия состава преступления, однако прокуратура признала это решение незаконным.
По результатам дополнительной проверки следствие возбудило уголовное дело о краже в особо крупном размере.
Проводятся следственные и оперативно-розыскные мероприятия.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа