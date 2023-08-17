У участника СВО в Хабаровском крае украли боевые награды и миллион рублей

У жителя Комсомольска-на-Амуре украли миллион рублей и награды, полученные за участие в СВО, сообщает РИА Новости.

Мужчина обратился в полицию с заявлением о том, что у него похитили боевые награды и деньги, а также документы к наградам и другое имущество.

По данным агентства, сначала дознаватель отказался от возбуждения дела из-за отсутствия состава преступления, однако прокуратура признала это решение незаконным.

По результатам дополнительной проверки следствие возбудило уголовное дело о краже в особо крупном размере.

Проводятся следственные и оперативно-розыскные мероприятия.