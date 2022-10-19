У троих казанцев приставы арестовали машины за долги по налогам

фото: пресс-служба УФССП России по РТ

Накануне в Ново-Савиновском районе Казани судебные приставы провели рейд по неплательщикам налогов.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе УФССП России по РТ, правоохранители выяснили, что у некоторых должников есть в собственности авто. Три машины были обнаружены. Skoda, BMW, Suzuki, чьи владельцы отказывались от уплаты налогов, были арестованы и отправлены на штрафстоянки.

Фото: © пресс-служба УФССП России по РТ

«В случае неуплаты долга их автомобили реализуют принудительно, а на вырученные средства погасят задолженность. Всего по республике за 9 месяцев в рамках исполнительных производств о взыскании налогов судебные приставы составили 3 164 акта ареста на сумму 842,5 млн. рублей», – рассказали в пресс-службе УФССП России по Республике Татарстан.

