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Ру Тат
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Происшествия
23 ноября 2022  20:10
Полина Шевчук

У трамвая в Казани на ходу загорелась крыша

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Инцидент произошел сегодня около семи вечера на перегоне между остановками трамвая «Улица Парижской Коммуны» и «Площадь Тукая». На крыше трамвая произошло возгорание.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по Рт, в салон трамвая внезапно повалил дым. Вагоновожатый тут же открыл двери и выпустил всех пассажиров на улицу. Сообщение о возгорании на единый номер вызова пожарной охраны 101 поступило от очевидца в 19.13. 

«Загорание было вызвано обледенением рабочего контактного провода и пантографа трамвая, в результате которого возникла электрическая дуга и загорелся ящик пантографа», – пояснили в пресс-службе МУП «Метроэлектротранс».

Никто не пострадал. Возгорание потушил экипаж трамвая.

 

#горит трамвай #МУП Метроэлектротранс
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