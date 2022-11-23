У трамвая в Казани на ходу загорелась крыша

Инцидент произошел сегодня около семи вечера на перегоне между остановками трамвая «Улица Парижской Коммуны» и «Площадь Тукая». На крыше трамвая произошло возгорание.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по Рт, в салон трамвая внезапно повалил дым. Вагоновожатый тут же открыл двери и выпустил всех пассажиров на улицу. Сообщение о возгорании на единый номер вызова пожарной охраны 101 поступило от очевидца в 19.13.

«Загорание было вызвано обледенением рабочего контактного провода и пантографа трамвая, в результате которого возникла электрическая дуга и загорелся ящик пантографа», – пояснили в пресс-службе МУП «Метроэлектротранс».

Никто не пострадал. Возгорание потушил экипаж трамвая.