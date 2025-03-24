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Общество 24 марта 2025 13:18

У торговых центров Татарстана можно будет сделать флюорографию

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В рамках Всемирного дня борьбы с туберкулезом, который отмечается 24 марта, в Казани и Набережных Челнах заработают передвижные флюорографические аппараты. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала начальник отдела санитарной охраны территории Управления Роспотребнадзора по РТ Анна Алешина.

«В Казани мобильные комплексы будут расположены 25 марта 2025 года с 09:00 до 14:00 часов на территории ТРЦ „Тандем”. 26 марта обследоваться можно будет с 10:00 до 15:00 в ТЦ „Мега Казань”. В Набережных Челнах 31 марта с 10:00 до 14:00 комплекс расположится в ТЦ „Омега”», – сказала Анна Алешина.

Все желающие смогут пройти флюорографическое обследование на бесплатной основе. Обязательно наличие паспорта и СНИЛС.

#Роспотребнадзор #флюорография #туберкулез
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