У торговых центров Татарстана можно будет сделать флюорографию

В рамках Всемирного дня борьбы с туберкулезом, который отмечается 24 марта, в Казани и Набережных Челнах заработают передвижные флюорографические аппараты. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала начальник отдела санитарной охраны территории Управления Роспотребнадзора по РТ Анна Алешина.

«В Казани мобильные комплексы будут расположены 25 марта 2025 года с 09:00 до 14:00 часов на территории ТРЦ „Тандем”. 26 марта обследоваться можно будет с 10:00 до 15:00 в ТЦ „Мега Казань”. В Набережных Челнах 31 марта с 10:00 до 14:00 комплекс расположится в ТЦ „Омега”», – сказала Анна Алешина.

Все желающие смогут пройти флюорографическое обследование на бесплатной основе. Обязательно наличие паспорта и СНИЛС.