Общество 5 сентября 2025 13:21

У татарстанской авиакомпании появился самолет с портретом нефтяника Узбека Саттарова

Фото предоставлено пресс-службой «ЮВТ АЭРО»

Татарстанская авиакомпания «ЮВТ АЭРО» обновила оформление одного из своих самолетов. Новый дизайн борта посвящен выдающемуся инженеру, организатору татарстанской нефтяной отрасли Узбеку Саттарову, сообщает пресс-служба перевозчика.

«Ливрея выполнена в сине-золотой цветовой гамме, ее отличает оригинальный узор из пересекающихся линий, придающий современный и запоминающийся облик. Стилизованный портрет Саттарова, нанесенный на самолет, выполнен в цветах фирменного оформления авиакомпании, что создает гармоничное сочетание традиций и современного дизайна», – говорится в сообщении.

Самолет «У. Г. Саттаров» уже выполняет регулярные рейсы. Проект направлен на сохранение памяти о людях, благодаря которым Татарстан достиг успехов в нефтяной промышленности. Его реализация будет продолжена.

Узбек Саттаров – один из пионеров освоения месторождений нефти в республике. Его многолетний труд и новаторские подходы сыграли важную роль в развитии нефтедобычи в регионе.

В парке авиакомпании также есть борт с оформлением, посвященном татарскому поэту Габдулле Тукаю.

#ЮВТ АЭРО #самолет
