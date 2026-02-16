news_header_top
Руc Тат
16+
Общество 16 февраля 2026 02:47

У татарстанцев в конце недели начнутся длинные выходные

У жителей Татарстана, работающих на пятидневке, в конце этой недели начнутся длинные выходные, которые продлятся с 21 по 23 февраля.

23 февраля будет отмечаться День защитника Отечества, который считается праздничным нерабочим днем. В этом году он выпадает на понедельник, а значит выходные продлятся в общей сложности три дня.

При этом заключительный перед длинными выходными рабочий день – 20 февраля – не будет коротким, поскольку он не предшествует праздничному.

