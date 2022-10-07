Жемчужины «Чаяна» и дискуссионный клуб «Казани»: Декада подписки завершается в Татарстане

Приобрести издания АО «Татмедиа» по выгодной цене могут жители Татарстана в Декаду подписки. До 13 октября размер скидки составит до 13%. Любителей «бумажного» чтения ждут таинственные истории журнала «Казань», архивные произведения «Иделя» и свежие фельетоны «Чаяна».

Журнал «Казань» запустит дискуссионный клуб на злобу дня





Крупнейший в республике литературный и художественно-публицистический журнал на русском языке «Казань» на следующий год запланировал для своих читателей немало сюрпризов. Ежемесячные тематические номера раскроют самые сокровенные секреты любимого города.

Помните уникальные номера, посвященные местам силы, пожарам, дачам, тайнам старинных погостов? Эти выпуски журнала тут же стали библиографической редкостью, а тематика новых еще более удивительна. Редакция исследует городские районы от Юдино до Дербышек, от Кварталов до Азино, поднимется в воздух и пройдет по подземельям.

Фишкой журнала стали ежемесячные концерты-презентации, в которых задействованы лучшие творческие силы города. В новом сезоне к ним прибавится дискуссионный клуб с горячим обсуждением самых актуальных для горожан тем. Подписаться на журнал можно в отделениях почты России или через официальный сайт Почты России.

Ссылка на подписку на журнал «Казань»

Журнал «Идель» опубликует прозу современников и архивные произведения





«Бумажное» чтение становится все более популярным в регионах, где нет метро и многочасовых расстояний без интернета. В 2022 году «цифровое» поколение подростков и совершеннолетняя молодежь считают чтение с листа ретростилем. Дети тех, кто был молодым в 90-е, осваивал компьютерные технологии, сдавал ленинские и марксистские тома в макулатуру, сегодня, отложив надоевшие смартфоны, с удовольствием листают книги и журналы из шкафчиков кросс-букинга в парках и скверах.

Главным трендом чтения с бумаги остается в основном литература: классика, современная беллетристика и нон-фикшн. Литературные агентства, помогающие бизнесменам и экспертам писать их авторские книги, делают в последние пять лет многомиллионные обороты на продаже своих услуг и реализации бумажных книг.

«Из-за форс-мажоров в стране и мире типографские материалы и услуги дорожают, а наш журнал стал выходить на бумаге чуть более низкого качества и не в глянцевой обложке, нас это только радует. В этом есть что-то подлинное, шик “обшарпанного”, но баснословно дорогого антиквариата. Подлинники невзрачны и доступны лишь искушенным. Литературный контент смотрится так же на фоне крикливого эффектного ТикТока», – отметили в редакции журнала «Идель».

После экспериментов 2022 года, когда издание сменило логотип, дизайн и даже содержание, приблизив его к стилю и контенту социальных сетей, редакция решила вернуться к литературному формату. С октября 2022 года журнал «Идель» начал публиковать прозу и поэзию современных молодых авторов, а также продолжает проект «Наследие «Идель», в котором публикует произведения из архивов 30-летнего издания.

Ссылка на подписку на журнал «Идель»

«Чаян» в год столетия покажет ретро-жемчужины

Новый 2023 год станет особенным для «Чаяна». Единственному в мире татарскому юмористическому журналу исполняется сто лет. Все эти годы, от Володи до Володи – от Ленина до Путина, он выполнял свою миссию, высмеивая пороки и улучшая нравы. Сегодня «Чаян» – одно из немногих сохранившихся юмористических изданий на постсоветском пространстве. Редакция делает веселый журнал для веселых людей, стараясь сохранить лучшие чаяновские традиции – юмор, народность, высмеивание нелепостей и глупостей повседневной жизни. В то же время «Чаян» идет в ногу со временем, осваивая новые юмористические подходы и темы.

В новом году читатель найдет на страницах журнала острые карикатуры, актуальные фельетоны, остроумные юморески, колкие афоризмы и, конечно же, анекдоты. Особое место займут ретро-жемчужины – лучшие произведения прошлых лет, которые злободневны и сегодня.

Дальнейшее развитие получат традиционные рубрики «И вот что сказал Шумбай», «Полный абзац!», «Чаяновская почта», «Здравпункт Чаяна», «Веселые гости» и другие.

В редакцию юмористического журнала приходит немало писем от читателей на различные темы. К примеру, Ю. Вахитов из Нижнекамска пишет: «Каких только музеев в Казани нет! И чая, и чак-чака, и соцбыта… Даже музей самогона имеется! А вот музея всенародного любимца Чаяна нет. А жаль! Было бы что показать туристам…»

А казанец А. Хисмеев делится такими мыслями: «Мы уже три десятка лет ищем национальную идею и никак не можем найти. А я для себя ее давно определил: на столе каждого человека должен быть чай, чак-чак и «Чаян»! Чай – символ задушевности, чак-чак олицетворяет достаток, а «Чаян» – неистребимый оптимизм нашего народа…»

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