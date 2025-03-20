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Общество 20 марта 2025 10:28

У татарстанцев не будет длинных выходных в связи с празднованием Ураза-байрама

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У татарстанцев не будет длинных выходных в связи с празднованием Ураза-байрама
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

У жителей Татарстана не будет длинных выходных в связи с празднованием Ураза-байрама. Об этом свидетельствует производственный календарь республики на текущий год.

Дата празднования Ураза-байрама в Татарстане устанавливается указом Раиса республики и считается праздничным выходным днем.

В этом году день праздника, 30 марта, выпадает на воскресенье. Но если республиканский праздник выпадает на субботу или воскресенье, то выходной не переносится на следующий рабочий день. Такая практика применяется только в случае с федеральными праздниками.

Следующие длинные выходные у жителей РТ будут в мае. С 1 по 4 мая татарстанцы будут отдыхать в связи с Праздником Весны и Труда, который отмечается 1 мая, и переносом выходного с 4 января на 2 мая.

#Татарстан #выходной день #выходные и праздничные дни #ураза-байрам
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