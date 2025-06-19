У татарстанцев есть шанс выиграть миллион рублей на конкурсе «Лучший по профессии»

Конкурс профмастерства «Лучший по профессии» в номинации «Второй старт» для тех, кто переобучился на рабочую специальность и начал карьерный путь с нуля, пройдет 27 июня в Казани.

Победитель представит Татарстан на федеральном этапе конкурса, где за первое место обещают 1 млн рублей. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» директор Центра занятости населения РТ Тимур Муллин.

«Конкурс пройдет в рамках федерального этапа ярмарки трудоустройства для повышения престижа рабочих специальностей», – пояснил он.

Заместитель министра труда, занятости и социальной защиты РТ Клара Тазетдинова уточнила, что в этом году конкурс профмастерства проходит по 20 номинациям, в том числе в номинации «Второй старт».

«Есть возможность принять в нем участие у тех, кто ранее получил дополнительное профессиональное образование в рамках нацпроекта «Демография»», – заметила она.

Участниками конкурса могут стать инженеры, слесари, IT-специалисты и представители иных профессий. «Это номинация («Второй старт» – прим. Т-и) для тех, кто поменял свою жизнь, получил новый старт», – подчеркнула Тазетдинова.

Сейчас проходят региональные этапы конкурса в разных субъектах страны. Победители региональных этапов отправятся на федеральный, а победитель федерального этапа получит миллион рублей.

«В Татарстане пройдет федеральный этап конкурса в номинации "Монтажник радиоэлектронной аппаратуры" с 24 по 26 сентября», – добавила Тазетдинова.

Сейчас в республике проходят региональные этапы и по другим номинациям. Из 20 конкурсных номинаций татарстанцы участвуют в 10. Среди состязающихся – агрономы, зоотехники, монтажники радиоэлектронной аппаратуры, специалисты по робототехнике и беспилотным летательным системам.

Конкурс «Лучший по профессии» проводится ежегодно с 2012 года, с этого года он стал частью национального проекта «Кадры».

Ранее Раис РТ Рустам Минниханов называл одним из важнейших факторов развития экономики обеспечение квалифицированными кадрами.

«Решение данной задачи должно быть системным, охватывая все ключевые компоненты. Начинать работу необходимо со школьной скамьи», – подчеркнул Минниханов.