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У татарстанца, задолжавшего 150 тыс. рублей алиментов, арестовали Ford Focus
Житель Чистопольского района РТ задолжал 147 тысяч рублей алиментов, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по РТ.
Судебные приставы Чистопольского района вышли по адресу проживания должника.
Так как должник погашать долг не стал, его автомобиль Ford Focus был арестован. Кроме этого, мужчину привлекли к административной ответственности и теперь ему предстоит отработать 60 часов обязательных работ.
ГУФССП по РТ напоминает о необходимости своевременной оплаты долга во избежание применения принудительных мер.
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