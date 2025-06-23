У татарстанца отобрали мотоцикл за повторное нетрезвое вождение

В Аксубаевском районе 54-летнего мужчину наказали за повторную езду в пьяном виде.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры РТ, в сентябре 2024 года татарстанец сел за руль мотоцикла «ИЖ Планета 5» после употребления алкоголя — как выяснилось, ранее он уже привлекался к ответственности за такое же нарушение в 2022 году. На этот раз его снова остановили полицейские.

Суд приговорил нарушителя к 100 часам обязательных работ и лишению водительских прав на 1,5 года. Мотоцикл изъят в пользу государства.