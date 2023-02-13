У татарстанца, который вновь попался пьяным за рулем, конфисковали автомобиль

В Татарстане вынесли приговор 60-летнему жителю Новошешминского района. Мужчину признали виновным по статье «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость», сообщил «Татар-информу» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Как было установлено, в середине ноября прошлого года мужчина выпил и сел за руль своего автомобиля. На трассе Казань – Оренбург его остановили автоинспекторы. Они выяснили, что в 2020 году татарстанец уже был лишен прав за пьяную езду.

Свою вину мужчина полностью признал. Суд назначил ему наказание в виде 120 часов обязательных работ с лишением прав на 2 года. Кроме того, у татарстанца конфисковали авто.