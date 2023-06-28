У татарстанца конфисковали мотоцикл за то, что снова сел за руль пьяным

В Кукморском районе РТ вынесли приговор местному жителю за повторное пьяное вождение, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

23 апреля мужчина, будучи пьяным, управлял мотоциклом «ИЖ Планета-5». На трассе мотоциклиста остановили сотрудники полиции, которые выяснили, что мужчина ранее уже привлекался к ответственности за нетрезвое вождение.

Свою вину 46-летний мужчина признал. Суд назначил ему наказание в виде 160 часов обязательных работ, с лишением водительских прав на 2 года. Кроме того, принадлежащий мужчине мотоцикл конфисковали в доход государства.