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Руc Тат
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Происшествия 13 марта 2023 13:47

У татарстанца конфисковали кроссовер за регулярную езду в пьяном виде

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В Зеленодольске вынесен приговор 42-летнему жителю района. Мужчину признали виновным по статье «Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения», сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Установлено, что в октябре прошлого года мужчина выпил и сел за руль своего кроссовера Renault Kaptur. На улице Стахановской водитель не справился с управлением и устроил ДТП. Прибывшие на место автоинспекторы выяснили, что ранее мужчина уже привлекался к ответственности за пьяную езду.

Свою вину мужчина полностью признал. Суд назначил виновному наказание в виде 200 часов обязательных работ, а также лишил прав на 2 года и конфисковал автомобиль в доход государства.

#пьяная езда #пьяный водитель #Прокуратура РТ
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