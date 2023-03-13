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У татарстанца конфисковали кроссовер за регулярную езду в пьяном виде
В Зеленодольске вынесен приговор 42-летнему жителю района. Мужчину признали виновным по статье «Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения», сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
Установлено, что в октябре прошлого года мужчина выпил и сел за руль своего кроссовера Renault Kaptur. На улице Стахановской водитель не справился с управлением и устроил ДТП. Прибывшие на место автоинспекторы выяснили, что ранее мужчина уже привлекался к ответственности за пьяную езду.
Свою вину мужчина полностью признал. Суд назначил виновному наказание в виде 200 часов обязательных работ, а также лишил прав на 2 года и конфисковал автомобиль в доход государства.
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