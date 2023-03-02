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У татарстанца арестовали баню за долги перед знакомой
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В Азнакаевском районе приставы возбудили исполнительское производство на местного жителя. Мужчина должен был возместить знакомой ущерб в полмиллиона рублей, но делать это не спешил, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе УФССП России по РТ.
Судебный пристав пояснил мужчине, что влечет для него неуплата долга в срок. Но и это не стало стимулом расплатиться. Тогда стражи порядка арестовали передвижную баню должника.
Если татарстанец не оплатит долги, то баню продадут с торгов.
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