У татарстанца арестовали баню за долги перед знакомой

В Азнакаевском районе приставы возбудили исполнительское производство на местного жителя. Мужчина должен был возместить знакомой ущерб в полмиллиона рублей, но делать это не спешил, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе УФССП России по РТ.

Судебный пристав пояснил мужчине, что влечет для него неуплата долга в срок. Но и это не стало стимулом расплатиться. Тогда стражи порядка арестовали передвижную баню должника.

Если татарстанец не оплатит долги, то баню продадут с торгов.