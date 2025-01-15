«У татар всегда так было – в семье 3-5 детей»: Минтруд заинтересовался бездетными парами

О росте числа многодетных семей на фоне общего спада рождаемости, новых мерах соцподдержки по нацпроекту «Семья» в 2025 году, высоких зарплатах и занятости шла речь сегодня на заседании коллегии Минтруда Татарстана.





За январь – октябрь прошлого года численность родившихся в Татарстане на тысячу человек составила 8,8, что выше аналогичного показателя по ПФО и по России

Фото: © «Татар-информ»

Минтруд призвал районы отправлять бездетные молодые пары на диспансеризацию

За январь – октябрь прошлого года численность родившихся в Татарстане на тысячу человек составила 8,8, что выше аналогичного показателя по ПФО и по России. Однако в регионе, как и в целом по стране, с 2017 года рождаемость снижается.

«По итогам января – октября 2024 года мы видим снижение рождаемости по республике на 3,5%. Наибольшее снижение отмечается в Бавлинском, Сабинском, Нурлатском, Мамадышском и Дрожжановском районах», – сообщила министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

Она напомнила, что Президентом страны Владимиром Путиным была поставлена задача обеспечить устойчивый рост рождаемости. Рост рождений в Татарстане по итогам прошлого года зафиксирован в Тюлячинском, Пестречинском, Кукморском, Черемшанском и Муслюмовском районах.

Эльмира Зарипова рекомендовала на уровне районов проводить индивидуальную работу с семьями Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Если не будет рождения первых детей, о каких многодетных семьях мы можем говорить?» – заметила Зарипова.

Она рекомендовала на уровне районов проводить индивидуальную работу с семьями. В частности, проанализировать причины откладывания рождений в парах, состоящих в браке не менее трех лет. Исходя из результатов, выстроить с каждой семьей «индивидуальный маршрут» по преодолению барьеров.

«Для тех, кто заключил брак в последний год, но до сих пор не принял решение о рождении ребенка, мы предлагаем провести диспансеризацию репродуктивного здоровья мамы и папы будущего малыша», – сказала Зарипова.

В Татарстане сегодня проживает более 55 тыс. многодетных семей, в которых воспитывается 177 тыс. ребят до 18 лет Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Каждый пятый ребенок воспитывается в многодетной семье»

В Татарстане сегодня проживает более 55 тыс. многодетных семей, в которых воспитывается 177 тыс. ребят до 18 лет. В последние годы в республике число многодетных семей растет. Этого удалось достичь благодаря адресным мерам поддержки, в том числе «сельским» выплатам.

«Каждый пятый ребенок в республике живет в многодетной семье. Только в нашей отрасли работают около 9 тыс. человек, в основном это женщины. Из них 1360 человек – многодетные мамы, это каждая шестая сотрудница», – заметила Зарипова.

В многодетной семье всегда есть большие затраты. Поэтому регион системно поддерживает такие семьи. Одна из мер – социальный контракт. За прошлый год его заключили 5,9 тыс. семей. Благодаря господдержке семьи открыли парикмахерские, швейные и ремонтные мастерские, оказывают косметологические услуги, услуги в сфере производства, автомобильного обслуживания, ведут подсобное хозяйство, занимаются электронной торговлей.

Сегодня рынок труда Татарстана — рынок соискателя, где каждому безработному предлагается до 10 вакансий Фото: © «Татар-информ»

Татарстан лидирует в ПФО и в стране по уровню занятости

Сегодня рынок труда Татарстана — рынок соискателя, где каждому безработному предлагается до 10 вакансий. В ситуации высокой конкуренции за рабочую силу работодатели не просто ищут и поддерживают сотрудников, они поддерживают их семьи.

«Мы говорим о внедрении корпоративного семейного демографического стандарта. Сегодня на рынке труда 37 тыс. вакансий. Более 62% населения республики занято, это самый высокий показатель в ПФО и в целом по стране. Работодатели помимо оплаты труда сегодня развивают различные программы дополнительных социальных гарантий», — рассказала Зарипова.

Кадровые службы предприятий привлекают людей из других регионов и получают поддержку государства. Службами занятости проводится работа по подбору кадров для предприятий приоритетных отраслей. Так, с 2022 года центрами занятости на предприятия ОПК направлено 13,8 тыс. человек, из них 46%, или каждый второй, были приняты на работу. Примечательно, что в Татарстане работает каждый третий инвалид, и по этому показателю регион лидирует в ПФО.

Андрей Пудов: «Мы отмечаем Татарстан и с точки зрения показателей, связанных с уровнем безработицы, уровнем рождаемости, эти результаты высокие» Фото: © «Татар-информ»

Регион на первом месте в ПФО по средней заработной плате

Растет и уровень доходов населения.

«Татарстан дает хорошие результаты. Один из них — показатель средней заработной платы, по которому Татарстан находится на первом месте в ПФО. Это значимый результат. Мы отмечаем Татарстан и с точки зрения показателей, связанных с уровнем безработицы, уровнем рождаемости, эти результаты высокие», – сказал заместитель министра труда, занятости и социальной защиты России Андрей Пудов.

За январь – октябрь 2024 года средняя заработная плата в регионе составила 72 тыс. рублей в месяц, увеличившись по сравнению с аналогичным показателем предыдущего года на 21%. Реальная заработная плата выросла на 21% к соответствующему периоду 2023 года.

Для студенток очных отделений минимальный размер пособия по беременности и родам будет рассчитываться от прожиточного минимума Фото: © «Татар-информ»

В 2025 году стартуют новые меры поддержки

В числе обновленных национальных проектов в России утверждены нацпроекты «Кадры» и «Семья». Они направлены на решение главных задач, находящихся в повестке Минтруда РФ, — повышение рождаемости и кадровая обеспеченность в стране.

«В 2025 году будут реализованы новые проекты. Это создание семейных многофункциональных центров в крупных городах (Казани, Набережных Челнах, Альметьевске) и в Бавлах. Второй большой проект — «семейные гостиные». Мы занимаемся детским сиротством, и, конечно, для нас важно сохранение семейных связей для ребенка. В детских учреждениях и приютах будут открыты специализированные гостиные, где можно будет пообщаться с родителями и, возможно, будущими усыновителями», – рассказала Эльмира Зарипова.

Владимир Путин в завершение Года семьи озвучил новые меры поддержки:

«Матери-героини» будут приравнены по соцгарантиям к Героям Труда России;

для родителей пяти и более детей будет снято ограничение по количеству периодов ухода за ребенком при назначении пенсии;

для студенток очных отделений минимальный размер пособия по беременности и родам будет рассчитываться от прожиточного минимума;

для заключения социального контракта единое пособие не будет учитываться;

будут освобождены от налогов выплаты работодателя сотрудникам до 1 млн рублей при рождении у них детей;

льготная ипотека будет расширена на вторичный рынок для территорий, где новое жилье не строится или строится в минимальном объеме;

с 2026 года вводится выплата для родителей двух и более детей с доходом ниже 1,5 прожиточного минимума: НДФЛ будет пересчитан по 6%, а разница возвращена единовременно.

Фарид Мухаметшин заметил, что регион столкнулся с парадоксальной ситуацией – на фоне общего падения рождаемости в Татарстане растет число многодетных семей Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«У татар всегда так было – в семье три-пять детей»

Итоги встречи подвел Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин. Он заметил, что регион столкнулся с парадоксальной ситуацией – на фоне общего падения рождаемости в Татарстане растет число многодетных семей.

«Надо проанализировать эту ситуацию и предложить дополнительные меры Правительству республики – как заинтересовать семьи. <...> У татар всегда так было – в каждой семье три-пять детей, никто на одном – на двух не останавливался. Была традиция: спокойное будущее семьи, поскольку вырастили трех и более детей, на которых можно положиться в старости», – сказал Мухаметшин.

Он назвал востребованной работу, направленную на трудоустройство инвалидов, а также соцподдержку семей.

«32 млрд рублей направлено на предоставление мер поддержки семей с детьми, это немалая сумма. Нужно посмотреть, на что они используются, поглубже, проанализировать этот вопрос», – заметил Мухаметшин.

По его словам, в том числе из бюджета республики направляется почти 17 млрд рублей на эти цели. Благодаря различным мерам поддержки число многодетных семей в республике выросло в 2,3 раза за последние 12 лет.

В Год защитника Отечества нужно уделять особое внимание поддержке участников специальной военной операции, заметил Фарид Мухаметшин. Он рекомендовал проводить активную разъяснительную работу по материальной поддержке, вопросам трудоустройства и обеспечения жильем среди участников СВО.

Мухаметшин также отметил важность системы долговременного ухода за пожилыми людьми, которая обретает особое значение в Год 80-летия Великой Победы. Ведь сегодня в республике проживает 9,3 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны.