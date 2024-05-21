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Политика 21 мая 2024 12:13

У супруги Президента Сирии обнаружили лейкемию

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Врачи обнаружили у жены Президента Сирии Башара Асада, Асмы Асад, острый миелоидный лейкоз (лейкемию). Об этом передает ТАСС.

Болезнь выявили после появления ряда клинических симптомов и проведенных медобследований и анализов.

Отмечается, что первая леди пройдет специализированный курс лечения, который предусматривает нахождение «в условиях изоляции», из-за чего она не будет участвовать в официальных мероприятиях.

#Сирия #башар асад
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