У супруги Президента Сирии обнаружили лейкемию

Врачи обнаружили у жены Президента Сирии Башара Асада, Асмы Асад, острый миелоидный лейкоз (лейкемию). Об этом передает ТАСС.

Болезнь выявили после появления ряда клинических симптомов и проведенных медобследований и анализов.

Отмечается, что первая леди пройдет специализированный курс лечения, который предусматривает нахождение «в условиях изоляции», из-за чего она не будет участвовать в официальных мероприятиях.