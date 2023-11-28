У строящейся мечети «Ак Каен» в Нижнекамске благоустроят 6 тыс. квадратных метров

В Нижнекамске продолжается строительство мечети «Ак Каен» в 35-м микрорайоне. Вокруг будет благоустроена территория в 6 тыс. кв. метров. На территории разместятся зона отдыха и арт-объекты, детская площадка.

Проект мечети выполнили московские архитекторы Наиля Латыпова и Анастасия Тихомирова.

Специалисты имеют десятилетний опыт работы на российском и международном уровне. Чили, Испания, Россия и другие страны — география работ архитекторов обширна. Их проект отличается присущей мастерам простотой, лаконичностью и универсальностью, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе мечети.

Строительство культового здания началось в конце 2019 года. Оно ведется на пожертвования горожан. В переводе с татарского «ак каен» — «белая береза». Мечеть планируют выстроить в светлых тонах, фасад будет облицован клинкерным кирпичом в виде 721 молельного коврика.

В целом здание будет оформлено в современном стиле, в котором переплелись природа Татарстана и традиционное исламское искусство. Вместимость молельных залов составит более 400 человек.