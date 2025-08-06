У строительных заборов Татарстана появится свой уникальный стиль

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

На строительной площадке, где проходит реконструкция здания казанского ЦУМ, презентовали первый опыт Татарстана по брендированию строительных площадок.

На строительном заборе вдоль улицы Московской, на участке, где проходит реконструкция казанского ЦУМ, появились баннеры в уникальном «республиканском» дизайне. Зеленое полотно разлиновано красными полосами, поверх всего расположены рендеры будущего здания.

Вдоль забора – цитаты: «Масштабная реконструкция: центр притяжения горожан, сочетающий историческое наследие с современными функциями», «Проект реализуется по решению Раиса Республики Татарстан» или «Сохраняя наследие, растим Татарстан». Также здесь можно найти важную информацию о будущем Центре народных промыслов и ключевые даты из истории бывшего здания ЦУМ.

«Эта идея у нас появилась по поручению нашего Раиса Рустама Минниханова. Большие города нашей страны концепцию оформления строительных площадок уже применяют, у нас было принято решение взять данные направления в работу», – рассказал журналистам первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Дамир Шайдуллин.

На примере некоторых объектов в республике было принято решение оформить заборы строительных площадок информативным дизайном.

«Чтобы люди понимали, что там происходит, для чего это происходит, когда это завершится и что получат жители нашей республики по итогам данных работ», – объяснил Шайдуллин.

Дамир Шайдуллин Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Интересно рассказать об этом человеку не через СМИ или иные способы, а показать прямо на заборе, что там будет. Кажется, что паспорта объекта недостаточно», – добавила сооснователь и креативный директор агентства «500na700», автор дизайна баннеров Полина Михайлова.

Предполагается, что данная концепция будет применяться по всей республике. Сегодня в работе находятся 11 «наиболее важных» объектов, их оформление закончат в этом году, сообщил первый замминистра.

«На основании результатов этой работы мы сделаем нормативную документацию, которая позволяла бы на уровне заказчика, на уровне контрактации объектов заложить данные работы, чтобы подрядчик понимал – у него есть задача по оформлению стройплощадки», – рассказал Шайдуллин.

На данный момент речь идет «исключительно об объектах, которые выполняются по заказу Главного инвестиционно-строительного управления Татарстана в рамках республиканских программных задач». В основном это – объекты, которые будут сдаваться не в этом году – например, метро, строительство которого идет годами. Только после утверждения эту концепцию будут транслировать на частных застройщиков, которые ведут свою деятельность в республике.

Полина Михайлова Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

О сроках согласования дизайна баннеров на заборах вокруг строительных площадок конкретной информации нет. Проект находится в тестовом режиме, поэтому сумма финансирования, по словам Шайдуллина, пока не определена.

«Задача стоит такая, что в этом году мы пробуем, тестируем, наглядно понимаем, как это работает, а уже со следующего года стараемся оформить все строящиеся объекты», – добавил первый заместитель министра строительства РТ.

Дизайном баннеров для республиканского строительного забора занималось креативное агентство «500na700». Для них это – первый заказ на рекламные баннеры, однако до этого они уже занимались ребрендингом Казанского Кремля, нового Театра Камала, работали с Национальным музеем РТ и Государственным музеем изобразительных искусств.

«Мне кажется, мы так или иначе сотрудничали со всеми городскими проектами, которые есть», – рассказала корреспонденту «Татар-информа» Полина Михайлова.

Основная задача данной «инсталляции» (так эти баннеры назвала Михайлова) – привлечь внимание прохожих и автомобилистов.

«Я за то, чтобы любой объект был вписан в архитектуру города. Но эта конструкция – временная. В Татарстане есть, так скажем, "инициатива" заканчивать стройки как можно быстрее. По сути, эта инсталляция здесь очень ненадолго», – рассказала корреспонденту Михайлова.

Каждый следующий баннер будет немного отличаться от предыдущих, потому что информация об объектах, очевидно, разная. Однако «ядро» дизайна авторы хотят сохранить, чтобы баннер не превратился в обыкновенную рекламу.

«У каждого ЖК сейчас свой фирменный стиль, свой баннер. Здесь, конечно, хочется сохранить голос республики, чтобы она "разговаривала" с нами на стройках на одном визуальном языке», – рассказала дизайнер.