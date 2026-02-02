У стен Казанского Кремля пройдет горнолыжный фестиваль «Крутой спуск»

Администрации Вахитовского и Приволжского районов проведут в центре Казани горнолыжный фестиваль «Крутой спуск. Кремль» 8 февраля. Он станет одним из самых зрелищных событий зимнего сезона фестиваля «Күрше», сообщает пресс-служба районов.

Площадкой мероприятия выбраны территория у стен Казанского Кремля и пешеходная зона площади Тысячелетия. Фестиваль объединит профессиональных спортсменов, любителей зимних видов спорта и городскую аудиторию.

Впервые «Крутой спуск» прошел в 2024 году и собрал более 500 участников со всей России. В этом году проект расширяется: организаторы усложнили трассы и увеличили масштаб программы.

Для участников подготовят две трассы разного уровня сложности. Профессиональный спуск пройдет от кремлевской стены до площади Тысячелетия. Его протяженность составит 100 метров, перепад высот – 20 метров, на трассе предусмотрены трамплины с пролетом до шести метров.

Отдельную трассу оборудуют для любителей и начинающих спортсменов. Все элементы создаются под руководством профессиональных райдеров и шейперов, имеющих опыт работы над сноупарками.

В рамках фестиваля пройдут соревнования в семи номинациях, среди которых «Лучший трюк на джиб-споте», «Самый быстрый сноубордист и лыжник», «Царь горы». По традиции запланированы массовые и костюмированные спуски. Формат открыт для креативных образов при обязательном соблюдении требований безопасности.

Среди новшеств этого года – джиб-спот, выполненный из морского контейнера. Это многофункциональная конструкция, рассчитанная на выполнение трюков разного уровня сложности. На площадке также будет работать музыкальная зона с DJ Bubblegum, фудтраки и интерактивные пространства.

Фестиваль «Крутой спуск. Кремль» проходит в рамках зимнего сезона фестиваля «Күрше», который реализуется по инициативе Института развития городов Республики Татарстан при поддержке Раиса Татарстана Рустама Нургалиевича Минниханова. Зимний сезон «Күрше» включает серию мероприятий в районах республики – от семейных праздников до спортивных и культурных событий.

Регистрация участников уже открыта. Принять участие в фестивале могут лица старше 18 лет.

Фестиваль пройдет 8 февраля, начало – в 11:00. Место проведения – территория у стен Казанского Кремля и площадь Тысячелетия.