У солдат ВСУ из-за жары начались проблемы с поставленной НАТО бронетехникой

Согласно сообщению военного эксперта Андрея Марочко, наступление жаркой и засушливой погоды привело к проблемам с эксплуатацией бронетехники, поставленной странами НАТО для вооруженных сил Украины в зоне проведения специальной военной операции, сообщает ТАСС.

Повышение температуры воздуха до +30°С и высокая запыленность воздуха негативно сказались на работе этой бронетехники западного производства. Засорение воздушных фильтров вызывает нестабильную работу двигателей и повышенный износ узлов и агрегатов. Также отмечаются случаи выхода из строя двигателей из-за несовершенства систем охлаждения на этой технике.

Марочко отметил, что ситуацию усугубляет тот факт, что в рядах ВСУ практически не проводится надлежащее техническое обслуживание полученной от Запада бронетехники. Кроме того, украинским военнослужащим не хватает квалифицированных специалистов для обслуживания этой техники.