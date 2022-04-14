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Происшествия
14 апреля 2022  12:19
Полина Шевчук

У собиравшей дома взрывные устройства студентки из Татарстана нашли расстройство психики

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В Татарстане сотрудники правоохранительных органов выяснили, что студентка Лаишевского колледжа собирала дома самодельные взрывные устройства.

В правоохранителям обратились перепуганные родители девушки. Как выяснилось, ранее она пыталась свести счеты с жизнью.

Как сообщил источник агентства, с девушкой провели беседу, в результате чего она согласилась лечь на лечение в психиатрическую клинику. Врачи диагностировали у нее расстройство личности.

Как стало известно агентству, история произошла месяц назад.

#взрывное устройство #Взрывчатка
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