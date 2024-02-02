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У шести из десяти заболевших раком жителей РТ болезнь нашли на ранней стадии
В Татарстане за прошлый год выросло число выявленных на ранней стадии злокачественных новообразований. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал главный онколог Минздрава РТ Эдуард Нагуманов.
«Доля лиц, у которых злокачественное новообразование было выявлено на ранних стадиях – первой и второй, за прошлый год в Татарстане составила 63,2%», – рассказал он.
Нагуманов добавил, что доля людей, которые на онкологическом учете стоят уже более пяти лет – 61,1%. Тех, кто скончался за первый год после выявления болезни – 19,3%.
«Доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование, лечение, диспансерное наблюдение – 75,1%», – отметил врач.
Эдуард Нагуманов подчеркнул, что по всем показателям есть улучшения в сравнении с 2022 годом.
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