У шести из десяти заболевших раком жителей РТ болезнь нашли на ранней стадии

В Татарстане за прошлый год выросло число выявленных на ранней стадии злокачественных новообразований. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал главный онколог Минздрава РТ Эдуард Нагуманов.

«Доля лиц, у которых злокачественное новообразование было выявлено на ранних стадиях – первой и второй, за прошлый год в Татарстане составила 63,2%», – рассказал он.

Нагуманов добавил, что доля людей, которые на онкологическом учете стоят уже более пяти лет – 61,1%. Тех, кто скончался за первый год после выявления болезни – 19,3%.

«Доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование, лечение, диспансерное наблюдение – 75,1%», – отметил врач.

Эдуард Нагуманов подчеркнул, что по всем показателям есть улучшения в сравнении с 2022 годом.