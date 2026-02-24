news_header_top
Руc Тат
16+
Происшествия 24 февраля 2026 08:41

У Савеловского вокзала в Москве случился взрыв, один полицейский погиб, двое ранены

У Савеловского вокзала в Москве произошел взрыв, сообщают в СК России.

По данным следствия, погиб сотрудник ГАИ, а еще двое полицейских пострадали и были доставлены в одну из больниц. Сам злоумышленник погиб при взрыве.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывных устройств)», – пишут в ведомстве.

