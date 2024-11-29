У россиян растет потребность в нестандартных страховых продуктах

Страховой Дом ВСК составил новый топ нестандартных запросов россиян на страхование. В число необычных обращений от клиентов, которые заметно выросли в последние 6 месяцев, вошло страхование от разбитого сердца, защита различных частей тела, полис от плохих предчувствий и неудачных букмекерских ставок.

Страховка от … сглаза

Жительница Кургана пришла в офис ВСК со стандартным запросом – просила застраховать ребенка от несчастных случаев и болезней. Малыш со слов страховательницы был гиперактивным и постоянно получал разные повреждения: ушибы, вывихи, переломы. На лечение ребенка родители тратили заметную часть семейного бюджета и личного времени, поэтому решили застраховать ребенка. После заключения договора на страхование ребенка, со слов клиентки, с него будто «сняли сглаз» — вот уже 6 лет с ним не произошло ни одного происшествия.

Страховка от … плохого предчувствия

Похожая ситуация произошла с жительницей Ижевска. Сначала она срочно оформила страховку на свой дом после того, как поссорилась со знакомой и получила от нее порцию угроз и проклятий. В результате после покупки полиса с домом ничего не произошло. После завершения срока договора собственница вновь обратилась в страховую компанию – на этот раз ей приснился вещий сон, что в доме произошел пожар и защитить ее сможет только страховой полис.

Страховка от …ответственности

Финансово грамотный житель Новосибирска регулярно приходит к страховщику с желанием оформить полис страхования своей ответственности. Так, он обратился в офис ВСК перед свиданием – боялся испортить девушке платье в ресторане и требовал оформить соответствующий полис. Ранее от него поступил запрос на страхование ответственности перед соседями – на участке мужчины росло 25 берез, и он переживал, что какие-то из них упадут на соседние участки и испортят чужое имущество. Кстати, ответственность перед соседями по участку он все-таки застраховал.

Другие нестандартные запросы от клиентов

В последние 6 месяцев число обращений россиян с нестандартными запросами на страхование растет, ВСК собрала наиболее яркие примеры: