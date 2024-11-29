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У россиян растет потребность в нестандартных страховых продуктах
Страховой Дом ВСК составил новый топ нестандартных запросов россиян на страхование. В число необычных обращений от клиентов, которые заметно выросли в последние 6 месяцев, вошло страхование от разбитого сердца, защита различных частей тела, полис от плохих предчувствий и неудачных букмекерских ставок.
Страховка от … сглаза
Жительница Кургана пришла в офис ВСК со стандартным запросом – просила застраховать ребенка от несчастных случаев и болезней. Малыш со слов страховательницы был гиперактивным и постоянно получал разные повреждения: ушибы, вывихи, переломы. На лечение ребенка родители тратили заметную часть семейного бюджета и личного времени, поэтому решили застраховать ребенка. После заключения договора на страхование ребенка, со слов клиентки, с него будто «сняли сглаз» — вот уже 6 лет с ним не произошло ни одного происшествия.
Страховка от … плохого предчувствия
Похожая ситуация произошла с жительницей Ижевска. Сначала она срочно оформила страховку на свой дом после того, как поссорилась со знакомой и получила от нее порцию угроз и проклятий. В результате после покупки полиса с домом ничего не произошло. После завершения срока договора собственница вновь обратилась в страховую компанию – на этот раз ей приснился вещий сон, что в доме произошел пожар и защитить ее сможет только страховой полис.
Страховка от …ответственности
Финансово грамотный житель Новосибирска регулярно приходит к страховщику с желанием оформить полис страхования своей ответственности. Так, он обратился в офис ВСК перед свиданием – боялся испортить девушке платье в ресторане и требовал оформить соответствующий полис. Ранее от него поступил запрос на страхование ответственности перед соседями – на участке мужчины росло 25 берез, и он переживал, что какие-то из них упадут на соседние участки и испортят чужое имущество. Кстати, ответственность перед соседями по участку он все-таки застраховал.
Другие нестандартные запросы от клиентов
В последние 6 месяцев число обращений россиян с нестандартными запросами на страхование растет, ВСК собрала наиболее яркие примеры:
- Страхование авто по ОСАГО, пока не приехали сотрудники полиции: клиент приехал в офис прямо с места ДТП, чтобы успеть оформить полис ОСАГО до приезда сотрудников ГИБДД. Разумеется, в запросе ему было отказано;
- Защита от неудачной ставки у букмекера;
- Страховой полис на случай отмены свадьбы;
- Страхование ремонта в квартире на случай, если получится не очень красиво.
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