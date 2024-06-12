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У россиян на границе изымают загранпаспорта - рассказываем из-за чего
В последнее время все чаще у россиян изымают загранпаспорта при выезде за границу. В качестве причин такой меры называют «ошибки в документах», пишет РБК.
Как рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин, такие случаи особенно участились в мае и июне. Помимо изъятия, россиян также «атакуют» множеством вопросов.
Как позже выясняется, ошибки связаны с неправильным написанием имени, фамилии или отчества, городов и опечатки в датах. По статистике, подобные опечатки фиксируют в старых паспортах, у которых нет биометрии.
С начала лета Ассоциация туроператоров России предупреждала, что если у россиян есть несоответствия в данных в загранпаспортах, то они могут столкнуться с изъятием документа на границе.
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