У России в ноябре снизились доходы от нефтяного экспорта до 15 млрд долларов

Россия в ноябре 2023 года сократила экспорт нефти и нефтепродуктов на 200 тыс. баррелей в сутки. При этом российские доходы от поставки «черного золота» за рубеж «упали» на 17% по сравнению с октябрем. В итоге они составили 15,2 млрд долларов, пишет ТАСС.

Интересно, что причина падения доходов - снижение мировых цен в последний месяц осени. Отметим, что 6 декабря нефть марки Urals подешевела до 60 долларов за баррель – это меньше ценового потолка Запада.

Уточняется, что по нефти выручка снизилась на 2,4 млрд долларов за месяц, а по нефтепродуктам – на 800 млн долларов за месяц. Что касается добычи нефти, то в октябре Россия добывала 9,53 млн баррелей в сутки, а в ноябре – уже 9,5 млн баррелей в сутки. То есть уменьшение объемов добычи произошло на 30 тыс. баррелей в сутки.

Ранее вице-премьер России Александр Новак сообщал, что РФ решила углубить объемы сокращения поставок нефти и топлива с текущих 300 тыс. баррелей до 500 тыс. баррелей в сутки. Такая мера будет действовать до конца марта 2024-го. При этом Россия уже с декабря начнет наращивать ограничения поставок и планирует с января следующего года полностью выполнить обязательства по добровольному сокращению поставок нефти и топлива.