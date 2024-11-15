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У России и Китая появится общая научная школа, занимающаяся системами навигации
В следующем году будет создана российско-китайская научная школа, которая будет заниматься технологиями систем навигации. Об этом «Татар-информу» на проходящем в Казани II Международном форуме «РОСТКИ: Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество» сообщил управляющий партнёр венчурного фонда «Алатырь» Александр Напорчук.
«Мы хотим сделать филиалы научной школы в Китае и России, чтобы осуществить трансфер технологий новых навигационных систем, воздушному и трехмерному кадастру. Думаю, уже в следующем году мы начнем привлекать ученых», — рассказал собеседник агентства.
Он также поделился и идеей технологии локальной навигации, которая позволяет составлять маршрут для беспилотников без привлечения космических спутников, только с помощью наземных источников сигнала. Этот проект может стать первым для научной школы.
Второй международный форум «РОСТКИ: Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество» проходит в Казани с 13 по 15 ноября.
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