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Спорт
6 ноября 2021  21:56
Cергей Гаврилов

Россия завоевала две бронзы на ЧЕ по плаванию в Казани

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На проходящем в казанском Дворце водных видов спорта чемпионате Европы по плаванию копилка сборной России пополнилась двумя бронзовыми медалями.

Первым у мужчин отличился Михаил Доринов: пропустив вперед болгарина и голландца на дистанции 200 метров брассом, россиянин завоевал бронзовую медаль. 

Второе третье место россияне завоевали в смешанной эстафете 4 по 50 метров. Награду взяла команда в составе Владимира Морозова, Климента Колесникова, добавившего бронзу к двум золотым медалям на казанском ЧЕ, Арины Сурковой и Марии Каменевой.

Лучше всех сегодня выступили пловцы из Нидерландов, завоевавшие две золотые и две серебряные медали. Стоит отметить и успехи бывших соотечественников: на дистанции 200 метров вольным стилем победила представительница Израиля Анастасия Горбенко, серебро — у швейцарки Марии Угольковой.

#чемпионат европы по плаванию
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