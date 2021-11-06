Россия завоевала две бронзы на ЧЕ по плаванию в Казани

На проходящем в казанском Дворце водных видов спорта чемпионате Европы по плаванию копилка сборной России пополнилась двумя бронзовыми медалями.

Первым у мужчин отличился Михаил Доринов: пропустив вперед болгарина и голландца на дистанции 200 метров брассом, россиянин завоевал бронзовую медаль.

Второе третье место россияне завоевали в смешанной эстафете 4 по 50 метров. Награду взяла команда в составе Владимира Морозова, Климента Колесникова, добавившего бронзу к двум золотым медалям на казанском ЧЕ, Арины Сурковой и Марии Каменевой.

Лучше всех сегодня выступили пловцы из Нидерландов, завоевавшие две золотые и две серебряные медали. Стоит отметить и успехи бывших соотечественников: на дистанции 200 метров вольным стилем победила представительница Израиля Анастасия Горбенко, серебро — у швейцарки Марии Угольковой.