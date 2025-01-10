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У росгвардейцев в Татарстане стартовал зимний период подготовки
В подразделениях Росгвардии в Татарстане и Казани стартовал зимний период подготовки. Он направлен на повышение мастерства и эффективности выполнения служебно-боевых задач личным составом ведомства. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по РТ.
Начальник территориального управления, генерал-майор Рустем Гумеров, открыл торжественное мероприятие и поблагодарил сотрудников за работу в 2024 году.
Учебные мероприятия традиционно начались с занятий по требованиям безопасности в различных условиях повседневной деятельности и в свободное от службы время. Росгвардейцам напомнили о правилах безопасности при занятиях спортом, обращении с оружием, вождения и других задачах.
Внимание уделили защите от холода и оказанию помощи при обморожении, а также пожарной безопасности.
Во время зимнего периода росгвардейцы будут повышать профессионализм в разных областях. Подготовка продлится до июня и завершится сдачей итоговых зачетов по основным пройденным дисциплинам.
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