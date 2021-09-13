У газеты в Альметьевском районе РТ появился цифровой архив

У районного издания «Знамя труда» в Альметьевском районе РТ появился цифровой архив. Теперь на специальном сайте можно отыскать материалы, выходившие даже полвека назад.

Разработка платформы принадлежит сотрудникам «ТатАСУ». Пользователи платформы смогут получить доступ к электронной копии печатных полос газеты, текстам статей, осуществлять по ним поиск. На данный момент портал работает в пилотном режиме.

Газета «Знамя труда» выходит с июля 1954 года. На протяжении 67 лет ежегодно журналисты редакции выпускали большое количество статей. Сотрудники «ТатАСУ» решили создать в интернете удобное место для хранения электронных архивов и помочь пользователям с ними работать.

Сотрудники компании пришли в офис редакции и сделали фотографии старых выпусков, затем очистили их от «шума». После с помощью спецпрограммы распознали текст на первоисточнике и оцифровали его. При этом каждый материал на полосах выделен в отдельную онлайн-статью. Также обозначены ключевые события, имена выдающихся людей, названия организаций. По этим маркерам читатели с помощью поисковика могут найти необходимую информацию.

В демоверсии уже содержится полный выпуск «Знамени труда» за 1973 год. Работа продолжается. «Уверена, что электронный архив станет хорошим помощником для краеведов, историков, студентов и всех, кому не безразлична судьба родного района», — отметила главный редактор газеты Наиля Аль-Айюби.



Сайт получил кодовое название Time engine. На русский язык его можно перевести как «временной двигатель» или «машина времени». Сотрудники утверждают, что выбрали данное название не просто так, ведь платформа позволяет окунуться в историю.